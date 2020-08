Ce qui tournait comme bruit de rédaction et rumeur il y a quelques semaines risques de survenir dans les prochains jours.

Dans sa croisade contre les Chinois, le président américain, en mal de sondages à quelques semaines des élections présidentielles, s’accroche à tout.

Dans l’avion présidentiel qui le transportait au cours de l’un de ses nombreux déplacements aux Etats Unis, il a finalement lâché le morceau : « En ce qui concerne TikTok, nous l’interdisons aux Etats-Unis », a –t-il annoncé à des journalistes, d’après un papier du site 20minutes.fr, daté du 1er aout, qui rappelle que «TikTok faisait l’objet d’une enquête du CFIUS, l’agence américaine chargée de s’assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale.» Plusieurs voix s’étaient effectivement exprimées sur des soupçons de liens entre cette application qui appartient au groupe chinois ByteDance et les services de renseignement chinois.

Tok Tok a toujours démenti ces accusations niant tout lien avec Pékin et s’engageant à ne pas répondre à ses éventuelles sollicitations.

« « Nous ne sommes pas politiques, nous n’acceptons pas de publicité politique et nous n’avons pas d’agenda.

Notre seul objectif est de rester une plateforme animée et dynamique appréciée de tous », répondait sur son blog le patron de TikTok, Kevin Mayer, récemment débauché de chez Disney.

D’autres voix ont écarté ces soupçons, à l’instar de James Lewis, chef du programme de politique des technologies au Center for Strategic and International Studies, cité par 20miutes.fr affirmant «que le risque de sécurité encouru en utilisant TikTok est ‘’proche de zéro’’ ».