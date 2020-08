Les Etats-Unis ont annoncé avoir testé mardi avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III équipé de trois ogives, dont le lancement a été déclenché par des militaires à bord d'un poste de commandement aéroporté.

Le missile a été lancé à 00H21 (07H21 GMT) depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et a parcouru quelque 6.760 km au-dessus du Pacifique avant de s'abîmer en mer près de l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall, a annoncé l'armée de l'air dans un communiqué.

Les spécialistes de l'US Air Force se trouvaient à bord d'un Boeing E-6, un avion dérivé du Boeing 707, capable de communiquer avec l'ensemble du commandement militaire, pour "montrer l'efficacité et la fiabilité de ce commandement aéroporté".

Le missile, qui n'était pas armé, était équipé de trois "véhicules de rentrée", l'ogive qui contient chaque tête nucléaire d'un ICBM, a précisé l'US Air Force. "Le Minuteman III a 50 ans et la poursuite des tests est essentielle pour nous assurer de sa fiabilité jusqu'aux années 2030, lorsque le successeur du Minuteman, le programme GBSD (Ground Base Strate gic Deterrent) sera mis en place", a noté le colonel Omar Colbert, chef des essais, cité dans le communiqué.

Le Minuteman III est le seul missile sol-air de l'arsenal nucléaire des Etats-Unis depuis 2005.

Il est installé dans des silos de lancement répartis sur trois bases militaires américaines, dans le Wyoming, le Dakota du Nord et au Montana.

Les missiles Trident, lancés depuis la mer, sont déployés à bord des sous-marins américains et les bombes nucléaires transportées par les bombardiers stratégiques.

L'armée de l'Air a précisé que cet essai était prévu depuis des mois et ne représentait "pas une réponse ou une réaction aux événements dans le monde ou aux tensions dans la région".