Plus d'un million d'Américains vivant le long de la côte est des Etats-Unis sont privés d'électricité mardi à cause de l'ouragan Isaias, selon PowerOutage.US.

Le New Jersey est la région la plus touchée, avec plus de 325.000 personnes confrontées à une coupure d'électricité. La Virginie arrive en deuxième position avec près de 300.000 clients privés d'électricité, suivie par la Caroline du Nord avec près de 230.000 personnes, et le Maryland et la Pennsylvanie avec plus de 100.000 personnes, selon un reportage de CNN. La tempête de catégorie 1 a atteint la côte près de Ocean Isle Beach, en Caroline du Nord, dans la nuit de lundi à mardi. Des vents violents et des tornades devraient continuer à toucher le nord-est durant toute la journée de mardi.