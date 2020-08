Le nouveau pont de Gênes, inauguré lundi deux ans après un effondrement meurtrier, a été ouvert mardi soir à la circulation.

Les premiers véhicules, des journalistes, ont franchi peu après 20H00 GMT l'élégante structure en métal, près de deux ans après que le pont Morandi s'est écroulé au cours de fortes pluies, précipitant dans le vide des dizaines de véhicules et provoquant la mort de 43 personnes.

Cette tragédie a mis en lumière le mauvais état des routes, ponts et voies ferrées en Italie.

La démolition des restes du pont Morandi et la reconstruction dans un délai record ont été saluées comme un exemple de ce dont le pays est capable lorsqu'il réussit à s'extirper de sa lourde bureaucratie. "Cela a envoyé un message de confiance, de compétence et d'espoir.

Toutes les infrastructures italiennes pourraient être comme cela, et être à la hauteur des standards des autres pays européens ou même les dépasser", s'est enthousiasmé le maire de Gênes, grande ville portuaire du nord-est, lors de l'inauguration du pont en présence notamment du Premier ministre Giuseppe Conte.