Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a exprimé sa profonde affliction suite au décès du Pr Jean-Paul Grangaud, "l'un des grands praticiens de la santé qui ont voué leur vie à l'Algérie ".

"C’est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris la disparition du Pr Jean-Paul Grangaud, l'un des grands praticiens de la santé qui ont voué leur vie à l'Algérie", a écrit le ministre dans son message de condoléances.

Rappelant le soutien du défunt à la Révolution de libération nationale et l'indépendance de l’Algérie, M. Benbouzid a souligné "l’apport considérable du Pr Jean-Paul Grangaud au développement du système de santé nationale par ses travaux et actions dans le domaine de la médecine".

"Ses étudiants n'oublieront jamais tout ce qu’il leur dispensait comme cours et expertises scientifiques", a ajouté le ministre qui a relevé également que "son souvenir restera gravé dans toutes les régions et wilayas de l'Algérie qu’il a eu à visiter dans le cadre de activités de prévention, notamment en matière de pédiatrie".

Pr Jean-Paul Grangaud, l 'un des piliers de la santé publique en Algérie, est décédé mardi à l'âge de 99 ans.