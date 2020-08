Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre des Mines, Mohamed Arkab de se rendre à Ain Azal (W. Sétif) pour suivre de près l’évolution de la situation suite à l’effondrement d'un tunnel de prospection des produits miniers non ferreux et des substances utiles, et présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident, a-t-on appris auprès de la Présidence de la République.

L’effondrement partiel d'un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale d’exploration des produits miniers non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra, dans la région de Kharza Youcef, à l'est de Ain Azal (50 km au sud de Sétif) avait été précédé d’une explosion qui a fait deux morts et un blessé parmi les employés, indiquent les services de la protection civile. Les recherches se poursuivent actuellement dans les décombres sous la supervision du directeur local de la protection civile en présence du wali de la wilaya, pour s'assurer de l'absence d'autres travailleurs ensevelis à l’intérieur de ce tunnel minier, selon les mêmes services.

Selon l’enquête préliminaire, l’explosion est due à une mauvaise manipulation des explosifs généralement utilisés dans l’extraction des produits non ferreux.

