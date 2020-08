Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé lundi une réunion du Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral :

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour lundi 3 août 2020, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut conseil de sécurité consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19.

La réunion a permis d'abord de passer en revue les conditions susceptibles de permettre le retour des fidèles aux mosquées dans les conditions qui permettent une observation optimale des prescriptions sanitaires imposées par la pandémie. A ce sujet, le Président de la République a instruit le Premier Ministre à l'effe t de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte, qui sera limitée, dans une première phase, aux seules grandes mosquées d'au moins mille (1000) places, et qui soient en mesure de permettre la distanciation physique indispensable, avec comme impératif le port du masque par tous.

Inscrite également à l'ordre du jour de cette réunion, la question de la réouverture des plages aux citoyens, et des lieux de récréation et de détente, en particulier dans la conjoncture estivale actuelle, a permis au Président de la République de charger le Premier Ministre de prendre les mesures qui s'imposent pour un accès graduel à de tels espaces qui tienne compte, là aussi, de l'impératif du respect des conditions sanitaires. Il a, à ce titre, ordonné aux responsables des services de sécurité de veiller, par une présence renforcée, à l'observation sur le terrain des consignes de distanciation entre les estivants et de port du masque.

Le Président de la République a chargé le Premier ministre de préparer des décrets en vue de prévoir les modalités pratiques pour une application flexible de ces mesures. L'Etat restera vigilant quant au respect rigoureux de ces mesures par les citoyens, lesquelles mesures peuvent être remises eu cause en cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il y va de la santé de tous.

La réunion du Haut Conseil de Sécurité a été également l'occasion pour l'examen de l'accumulation, au cours de ces dernières semaines, d'un certain nombre de dysfonctionnements graves qui ont impacté négativement la vie du citoyen et pris la forme, dans certaine cas, d'actes de sabotage destinés à nuire à la bonne marche de l'économie et des institutions du pays. Après avoir écouté un compte-rendu circonstancié du Premier Ministre, le Président de la République a insisté pour que des enquêtes approfondies soient menées avec la plus grande célérité sur de tels agissements, entre incendies de forêts, ruptures en alimentation en électricité et eau potable, indisponibilité brutale des liquidités au niveau des centres postaux et dégradation des bouteilles et citernes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de déterminer avec précision les véritables responsabilités".