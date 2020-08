Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a examiné lundi avec l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John Desrocher, les moyens de développer la coopération en matière de formation et de recherche et de promouvoir les échanges scientifiques entre les universités des deux pays, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur nombre de questions dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont le programme de formation "Fulbright", ainsi que sur les moyens de développer la coopération en matière de formation et de recherche et de promouvoir la mobilité des chercheurs et les échanges scientifiques entre les universités des deux pays, précise le communiqué publié au terme de l’audience accordée par M. Benziane à M. Desrocher au siège du ministère.

Le secteur de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique étant "de plus en plus ouvert sur l’environnement économique", le ministre a demandé à la partie américaine de "permettre aux universités algériennes de b énéficier de l’expérience de leurs homologues américaines en matière d'apprentissage et d'emploi".

MM. Benziane et Desrocher ont également convenu de "diversifier la coopération afin d'y inclure plusieurs autres disciplines scientifiques et de recherche". Les deux parties ont aussi abordé la situation épidémiologique de la Covid-19 et les moyens de faire face à la pandémie. Le ministre a, dans ce cadre, mis en avant les principaux axes du protocole sanitaire mis en place par son département pour la gestion de la fin de l'année universitaire et de la rentrée 2020/2021 dans un contexte pandémique.