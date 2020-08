Cinq (5) entreprises de jeunes activant dans le domaine de la connaissance sont entrées en activité au sein de l’incubateur des projets technologique à la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris lundi des responsables de cet incubateur.

Ces entreprises créées par des jeunes diplômés universitaires activent dans les secteurs de l’environnement, la prévention industrielle et la programmation, selon la même source.

"Les propriétaires de ces entreprises sont des jeunes animés par la volonté de créer leurs propres micro-entreprises et qui ont bénéficié de l’accompagnement nécessaire depuis la conceptualisation de leurs projets puis leur incubation et enfin leur concrétisation effective", a ajouté la même source. L’incubateur des projets technologiques de jeunes dont le siège se trouve à la zone industrielle de Bordj Bou Arreridj constitue une pépinière à vocation régionale qui offre bureaux, espaces et formation pour près de 60 porteurs de projets.

L’incubateur dispose aussi d’une annexe au sein de l’université Bachir El Ibrahimi capable de parrainer autant de projets, est-il noté.

Lors de la dernière visite du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up Yacine El Mahdi Oualid, les autorités locales de Bordj Bou Arreridj ont exprimé leur disposition à encourager et soutenir les porteurs de projets innovants à l’exemple du tri sélectif des déchets.