La période de confinement de 236 algériens rapatriés de Russie a pris fin lundi sans enregistrer de cas positifs, a indiqué une source de la direction locale de la Santé et de la population.

"La période de confinement des 236 algériens rapatriés de la Russie qui a duré sept (07) jours a pris fin ce lundi", a fait savoir le responsable de la cellule de communication à la direction locale de la santé, Mohamed Barki.

Et de rappeler que la réduction de la période du confinement de 14 à 7 jours a été décidée après consultation des autorités sanitaires compétentes et signature des engagements par les personnes concernées à poursuivre le confinement préventif chez eux jusqu'au 14e jour.

Aucun cas de contamination n'a été enregistré parmi les ressortissants algériens confinés au camps familial de Sonatrach à la commune de Corso, a-t-il poursuivi. Des bus ont été mobilisés à l'effet de transporter une partie des personnes rapatriées vers leurs wilayas d'origine.

Le responsable a fait état de désinfection et de stérilisation de toutes les structures et édifices consacrés au confinement des personnes rapatriées.