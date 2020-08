L’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal a été présélectionné, en compagnie de cinq autres referees africains, pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), rapporte lundi le site Afrik Foot.

Outre Ghorbal (34 ans), la commission d’arbitrage de la Fédération internationale (Fifa) a également retenu le Marocain Rédouane Jiyed, le Sénégalais Maguette Ndiaye, l’Egyptien Oumar Mohamed, le Congolais Jean-Jacques Ndala et l'Ethiopien Bamlak Tessema.

Ce dernier faisait déjà partie des six officiels africains présents en Russie pour l’édition 2018.

Lors du dernier Mondial-2018, l’Algérie était représentée par l’arbitre Mehdi Abid-Charef et l’assistant Abdelhak Etchiali.

Arbitre international depuis 2014, Ghorbal avait été retenu pour la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, officiant quatre rencontres du tournoi, dont le quart de finale entre le Sénégal et le Bénin (1-0). Il avait été retenu la même année pour le Mondial des clubs au Qatar.