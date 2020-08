Le Franco-Algérien Yanis Hamache s’est engagé avec Boavista pour les trois prochaines années en provenance de Nice (France), a annoncé dimanche le club portugais de football sur ses réseaux sociaux.

Boavista, 12e du dernier Championnat du Portugal, n'a pas précisé le montant du transfert du latéral gauche. Prêté au Red Star l'an passé où il a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive), Yanis Hamache (21 ans) était l'un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur de l’OGC Nice, Patrick Vieira, durant la période de préparation. Il a disputé trois rencontres amicales avec Nice depuis son retour de prêt, à savoir face à l’OL (0-1), Saint-Etienne (1-4) et les Glasgow Rangers (0-2). Possédant la nationalité franco-algérienne, Hamache a opté pour l'Algérie et son souhait est "d'avoir un temps de jeu adéquat pour taper dans l’oeil (du sélectionneur) Djamel Belmadi et porter le maillot de l'équipe nationale".

Avant ce transfert au Portugal, Yanis Hamache était dans le viseur du Cercle de Bruges ainsi que de Mouscron en Belgique en plus de Pau et Rodez en Ligue 2 française.