Le taux de suivi du programme des permanences des commerçants réquisitionnés pour les deux jours de l'Aïd El Adha, a atteint 99,88% au niveau national, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Cinq directions régionales sur sept ont réalisé un taux de couverture de 100%, du programme des permanences tracé par le ministère du commerce pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises.

Il s'agit des directions régionales d'Alger, Ouargla, Blida et Saïda, outre celle d'Annaba qui a enregistré une amélioration par rapport au premier jour ou elle avait enregistré un taux de 99,97%, puis la direction régionale de Béchar avec un taux de 99,41%, enregistrant ainsi une amélioration par rapport au taux enregistré durant le premier jour de l’Aïd (98,52%).

Tandis que la direction régionale de Batna a enregistré un recul dans le taux de couverture, par les commerçants, de la permanence durant le deuxième jour (99,98%), par rapport au premier jour de l’Aïd El Adha, où elle avait enregistré un taux de couverture de 100%. Le taux de suivi du programme des permanences durant le premier jour de l'Aïd El Adha avait atteint 99,83% au niveau national, sur l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises.

Le ministère du Commerce avait établi un programme de la permanence en mobilisant, 47.599 commerçants au niveau national pour assurer la permanence de l'Aïd El Adha, à l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires de large consommation et en services. Selon le ministère, parmi ces 47.599 commerçants réquisitionnés, 5.823 activant dans la boulangerie, 32.479 dans l’alimentation générale, fruits et légumes, et 8.829 dans des activités diverses.

Le programme de la permanence de l’Aïd a touché également 468 unités de production (184 laiteries, 242 minoteries et 42 unités de production d’eaux minérales). En outre, 1.956 agents de contrôle qui ont été réquisitionnés à travers l’ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du programme de la permanence de l’Aïd El Adha.