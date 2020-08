Pas moins de 265 projets du secteur de l’énergie, entre extension, renouvellement des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, et raccordement de foyers, ont été lancés à travers les différentes zones d'ombre de la wilaya de Tébessa recensées, a indiqué dimanche, le chargé de la gestion du service de l'électricité et du gaz au niveau de la direction locale de l'énergie.

"Les travaux de réalisation de 265 projets ont été lancés sur un total de 283 opérations de développement proposées dans 368 zones d'ombre réparties sur l'ensemble des communes de la wilaya de Tébessa, dont 180 projets d'électricité et 85 autres du gaz", a précisé à l'APS, M. Aissa Guersas.

Il a dans ce sens ajouté qu’un accord a été conclu avec la concession locale de distribution d'électricité et du gaz pour le lancement des chantiers de 180 opérations d'extension du réseau d'alimentation en électricité et raccordement de foyers dans les zones d'ombre, a fait savoir le même responsable.

S'agissant des projets liés au gaz naturel, la même source a révélé que 35 projets sont inscrits dans le domaine du r accordement des foyers au réseau du gaz naturel et 50 autres concernent le raccordement au réseau local du gaz propane.

La réalisation et mise en service de ces projets de développement dans le secteur de l'énergie au profit des habitants des zones d'ombre à travers les 28 communes de cette wilaya frontalière permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants et de contribuer à les fixer dans leurs régions, a-t-on conclu.