Une enveloppe de près de 4 milliards de dinars a été mobilisée pour la réalisation de projets d’amélioration urbaine dans plusieurs communes de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, dimanche du directeur local des travaux publics, Mourad Saidi.

Ce responsable a indiqué à l’APS que le secteur des travaux publics de la wilaya de Khenchela a bénéficié d’une enveloppe financière de 3,8 milliards de dinars pour la réalisation de la première phase du programme d’amélioration urbaine et de mise à niveau des quartiers du chef-lieu en plus d’une autre enveloppe de 200 millions de dinars dédiée à la seconde phase de ce programme ciblant les communes restantes. Cette enveloppe de 4 milliards de dinars a été puisée du budget dont a bénéficié la wilaya dans le cadre de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales relevant du ministère de l’Intérieur des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, a-t-il ajouté. M. Saidi a dans ce contexte révélé que le programme d’amélioration urbaine de la ville de Khenchela a été divisé en cinq (5) chapitres por tant l’aménagement d’un total de 20 axes routiers et dont les travaux seront lancés immédiatement après le parachèvement des procédures administratives et juridiques liées à l’aboutissement des appels d’offres.

Par ailleurs, 21 actions de mise à niveau et d’amélioration urbaine devant cibler au titre de ce même programme les tissus urbains des dairas d’Ouled Rechache, Ain Touila, Bouhmama, Kais, Babar et Chehar et ce notamment pour la réfection des routes du centre des communes, a-t-il encore expliqué. Le directeur local des travaux publics a rappelé que les travaux d’aménagement de la route de contournement de la wilaya de Khenchela, rattachée à la RN 88 a, viennent d’être lancés pour un budget de 300 millions de dinars puisés de la caisse des autoroutes et des routes nationales.