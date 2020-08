Le Front populaire ivoirien (FPI) a désigné l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan comme son candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, ont rapporté des médias.

"Mon ambition est de fermer la sanglante parenthèse de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, ponctuée par des crises post électorales depuis 2000", a déclaré l'ancien chef de gouvernement (2000-2003) de Laurent Gbagbo.

Gbagbo, également fondateur du FPI, et qui vit en Belgique après avoir été acquitté de "crimes de guerre" par la Cour pénale internationale l'année dernière, avait été appelé par le parti à se présenter aux élections, mais il n'a pas encore reçu des autorités ivoiriennes les documents de voyage lui permettant de revenir.

La course à la présidence ivoirienne a été bouleversée au début du mois dernier par le décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti du président sortant Alassane Ouattara, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Depuis lors, le RHDP, parti au pouvoir, a demandé à Alassane Ouattara de se représenter. Le chef de l’Etat n’a pas encore indiqué s’il le fera.

Mais pour l'opposition, le président sortant doit respecter la constitution ivoirienne qui ne permet pas au président sortant de briguer un troisième mandat. Affi N'Guessan était arrivé en deuxième position avec 9,29% des suffrages, lors de la présidentielle de 2015, largement remportée par Alassane Ouattara.

Il affrontera donc l’ancien président Henri Konan Bédié, qui a dirigé le pays de 1993 à 1999, qui se présente encore une fois sous la bannière du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principal mouvement d'opposition.

Près d'une semaine auparavant, l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcel Amon Tanoh, ancien proche du président Ouattara, s'est déclaré candidat à la présidentielle, une candidature "dissidente" du parti au pouvoir.