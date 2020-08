Dans un tweet samedi, la MANUL s'est dit "consternée par la condamnation du journaliste Ismail Abuzreiba à 15 ans de prison" par un tribunal militaire de Benghazi, contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, appelant à sa "libération immédiate". La Manul estime par ailleurs que "la détention et le procès semblent enfreindre les lois libyennes et les obligations internationales concernant le droit à un procès équitable et (...) à la liberté d'opinion et d'expression". De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en Libye, Alan Bugeja, s'est dit lui aussi "extrêmement préoccupée" par le jugement du tribunal militaire de Benghazi, dans un tweet. Ismail Abuzreiba a déjà passé deux ans en détention, selon le diplomate européen qui a appelé "à le libérer immédiatement" et "à garantir le respect de ses droits fondamentaux et de la liberté d'expression". Aucune précision n'a été fournie sur les chefs d 'accusation mais, selon des médias locaux, elles lui reprochent d'être en contact avec des chaînes et des agences interdites dans l'est libyen.