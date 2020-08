Le 100e Festival de musique, d'opéra et de théâtre de Salzbourg (Autriche), échappant à une vague mondiale d'annulations, a ouvert ses portes ce weekend, avec de nombreuses mesures de protection contre le coronavirus.

Le festival a démarré samedi avec des représentations d'"Elektra", l'opéra de Richard Strauss mis en scène par le Polonais Krzysztof Warlikowski, et de la pièce "Everyman", jouée chaque année depuis la création de l'événement. Les organisateurs ont promis de respecter des mesures sanitaires strictes pour cette version allégée du festival qui prévoit 110 spectaclespour le mois d'août, contre 200 représentations programmées initialement. Cette année les organisateurs ont vendu 80.000 billets -contre 230.000 les autres années -, des tickets personnalisés pour permettre un traçage des contacts en cas de contamination. Les spectateurs doivent également porter un masque jusqu'à ce qu'ils soient assis, et il n'y aura ni entracte, ni restauration. Les artistes qui ne peuvent respecter une distance d'au moins un mètre avec leurs collègues, comme les musiciens d'orchestre, doivent se soumettre régulièrement à des tests de dépistage du coronavirus. L'Autriche comte quelque 21.000 cas recensés officiellement et environ 700 décès suite à la pandémie du coronavirus, mais les contaminations sont à la hausse depuis la levée de la plupart des restrictions mises en place au printemps.