"L’étude est au deuxième stade de conservation et diagnostic et devra être exécutée courant cette année", a déclaré le même cadre à l’APS en précisant que la première phase de "constatation, de données et de source historique" a été effectuée par un bureau spécialisé d’études.

La phase du projet de protection sera effectuée par le bureau d’études en concertation avec les services concernés et les spécialistes en matière de protection du patrimoine, est-il indiqué.

Trois de ces sites se trouvent dans la localité de Boutekhmatène (Mehira) et le quatrième à Ouled Khlouf comprennent notamment des vestiges de basiliques et constructions diverses de la période romaine occupant une superficie de 18 hectares, a relevé M. Chiaba. Ces sites font part ie de 31 autres (13 à Mechira et 18 à Ouled Khlouf) figurant sur la liste complémentaire de recensement des biens culturels de la wilaya de Mila. Mila compte 12 sites culturels protégés dont le secteur sauvegardé du vieux Mila s’étendant sur 7,5 hectares dont l’arrêté de mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur devra paraître "incessamment", selon encore la même source. Parmi ces 12 sites protégés, cinq (5) sont classés patrimoine national et les sept (7) autres figurent sur la liste complémentaire des biens culturels et les dossiers de leur classification sont préparés en vue d’être soumis à la commission de wilaya des biens culturels courant cette année, a-t-on ajouté.