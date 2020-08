Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'interpellation de deux suspects et à la saisie de plus de 1.500 comprimés psychotropes au niveau de la Rue Mohamed Belouizdad dans la circonscription administrative de Hussein Dey, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

L'affaire liée au trafic illicite de comprimés psychotropes a été traitée "à la faveur des renseignements obtenus par la Brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey faisant état de deux individus qui s'adonnaient à la vente de comprimés psychotropes au niveau de l'entrée de la Rue Mohamed Belouizdad.

Suite à quoi, les éléments de la brigade ont élaboré un plan bien ficelé ayant permis d'interpeller immédiatement les deux individus", a précisé le communiqué. Ces deux derniers étaient en possession de plusieurs boîtes comprenant 1.560 comprimés psychotropes, selon le même source, précisant que l'un des suspects a avoué qu'il était en train de vendre ces substances hallucinantes au deuxième suspect, après les avoir achetées d'un troisième suspect pour 55 millions de centimes.

Les investigations sont en cours pour identifier et arrêter le troisième suspect.

Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, a conclu la source.