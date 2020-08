Plus de 500 tonnes de déchets ménagers générés au cours des deux jours de l’Aïd El Adha ont été ramassées dimanche dans la commune d’El Khroub (Constantine) par les éléments de l’établissement public d’assainissement (EPCA), a indiqué le directeur de cette entreprise.

Cette quantité a été évacuée après la reprise des activités des agents de nettoiement de l’EPCA, en grève durant la fête de l’Aid, a indiqué Abdelkrim Houri, précisant que ce volume de déchets représente "trois (3) fois la quantité ramassée durant les jours ordinaires". Près de 40 engins de différents volumes mobilisés ont permis d’effectuer trois (3) rotations pour le ramassage des ordures au cours de cette journée, a fait savoir le même responsable, assurant que 80% des déchets amassés ont été évacués. Aussi, une opération de désinfection, ayant ciblé les points de collecte d’ordures et les espaces d’abattage du sacrifice, a été réalisée par les agents de l’EPCA à l’issue des rotations de ramassage de déchets managers, a ajouté la même source. Les personnels de nettoiement de l’EPCA avaien t décidé d’observer une grève durant les deux jours de l’Aid el Adha pour "non versement de la totalité de la prime de rendement annuel", a relevé un des agents grévistes. Beaucoup de citoyens de la commune d’El Khroub, deuxième plus grande agglomération à Constantine, avaient affiché leur mécontentement de voir leurs quartiers "crouler sous les ordures ménagères et les résidus des moutons de l’Aïd" et revendiqué auprès des responsables de cette collectivité locale "d'urger les opérations de ramassage" des déchets, notamment en cette période de grande canicule et de propagation de la Covid-19.