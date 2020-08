Des chercheurs canadiens ont découvert que le nombre de biopsies pourrait être réduit de 60% si le test de dépistage du cancer de la prostate était réalisé deux fois au lieu d'une.

Effectuer deux fois de suite le test de dépistage du cancer de la prostate rendrait le résultat plus fiable et permettrait de réduire le nombre de biopsies inutiles de 60%, selon une étude des chercheurs de l'Université d'Ottawa (Canada).

Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers chez l'homme. Il peut être dépisté grâce à un test sanguin dit "test PSA" qui permet de doser la concentration d'un antigène prostatique spécifique (PSA) fabriqué par la prostate. Le PSA agit comme un marqueur tumoral, c'est-à-dire que sa présence en quantité plus grande que la normale peut signaler la présence d'un cancer. Lorsque la quantité de PSA est élevée, un biopsie est réalisée pour confirmer (ou non) la présence d'une tumeur.

Pour leur étude, les chercheurs canadiens ont examiné les dossiers médicaux de 1268 hommes qui ont eu un résultat de test de PSA anormal et ont ensuite été examinés au Centre d'évaluation du cancer régional d'Ottawa entre 2008 et 2013. Pour 25% d'entre eux, un second test s'est révélé normal. Et seuls 28% des patients ont dû subir une biopsie, qu ne s'est finalement révélée positive que pour 3% des hommes.

"Les niveaux de PSA peuvent fluctuer à cause des infections, de l'activité physique mais aussi des erreurs de laboratoire. En raison de cette variation, nous avons pris pour habitude de toujours refaire un test avant de prescrire une biopsie aux patients. Nous avions eu le pressentiment que cela permettrait de réduire les biopsies inutiles et notre étude montre que nos soupçons était corrects" souligne le Dr Rodney Breau, oncologue à l'Hôpital d'Ottawa.