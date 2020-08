Plus de 300 hectares de végétation ont été détruits ces dernières 24 heures à Bejaia, par des d’incendies répartis à travers une quarantaine de foyers sur l’ensemble du territoire de la wilaya, a-t-on appris samedi, auprès de la Protection civile.

Deux feux, l’un à Bouhatem (Toudja), à 35 km à l’ouest de Bejaia et l’autre dans l’Akfadou, à 65 km au nord-ouest du chef-lieu de wilaya ont été particulièrement intenses du fait des dégâts occasionnés et des moyens engagés pour en venir à bout, a-t-on indiqué de même source.

Pour ce faire, il a fallu mobiliser tous les moyens humains et matériels disponibles dans les deux zones (forestiers, protection civile, municipalités et riverains) et l’engagement de secours exceptionnels parmi lesquels figurent trois colonnes mobiles (deux de Bejaia et une de Bordj-Bou-Arredj) et deux hélicoptères d’extinction, qui ont dû travailler en synergie et d’arrache pied, pour, éviter que les flammes n’atteignent les habitations s’y trouvant.

A Tibane, Taourirt, Fenaia et Tifra, toutes concentrées dans la zone du sinistre, les flammes ont atteint leurs lisières et même léchés quelques maisonnettes sans toutefois les endommager, en précisant, qu’aucune victimes n'est à déplorer, a-t-on souligné. En début d’après-midi, les deux feux étaient toujours en combustion, visiblement animés par la chaleur régnante et la présence de vents forts. L’espoir de les contenir incessamment est de mise, favorisés par l’arrivée de flux importants de bénévoles des régions limitrophes, selon la même source.

Il reste cependant qu’une foultitude de foyers continuent à se déclarer dont l’un jugé important à Ifri Ouzellaguene, compliquant davantage la situation des secours et de leurs moyens, réduit de fait par la concomitance de ces incendies, a-t-on relevé.