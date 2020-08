Le taux de suivi du programme desc permanences, sur l'ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer l'approvisionnement en différentes marchandises, durant le deuxième jour de l'Aïd El Adha a atteint 99,98% dans les six wilayas de l’Est du pays relevant de la Direction régionale du commerce, implantée à Batna, a indiqué samedi à l’APS, le directeur régional du commerce, par intérim, Achour Bouzida. Cinq (5) wilayas, Constantine, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Biskra ont réalisé un taux de couverture de 100% alors que Batna a atteint 99,80%, a déclaré M. Bouzida , précisant que le programme de permanence a été largement respecté, en dépit de la situation sanitaire que vit le pays, le confinement sanitaire et les mesures d'interdiction de circulation interwilayas.

La même source a indiqué que pas moins de 133 brigades de contrôle composées de 266 agents ont été mobilisées à travers les six (6) wilayas de l’Est, relevant administrativement de la Direction régionale de Batna pour le contrôle, sur le terrain, de l’exécution du programme de permanence.

Il a également détaillé que le plus grand nombre des commerçants réquisitionnés pour la permanence est enregistré à Constantine avec 1742, commerçants, entre ceux de l’alimentation générale, les boulangeries et les kiosques multiples services (KMS) suivi de Tébessa avec 723 permanenciers, Khenchela 682 commerces, Oum El Bouaghi 641 , Biskra 509 en plus de 493 autres commerçants réquisitionnés dans la wilaya de Batna.

L’opération a pour objectif de fournir un service public de qualité au profit des citoyens, notamment en cette conjoncture sanitaire particulière, a-t-on noté. Il est à rappeler que la permanence commerciale intervient en application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales pendant les fêtes nationales et religieuses.