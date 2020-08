En l’espace de deux mois, du 1er juin au 1er août, ce sont près de 8000 hectares qui ont été engloutis par les feux, selon les dernières statistiques des services des forets qui expliquent que les « feux ont ravagé 2.846 ha de forêts, 3.245 ha de maquis et 2.687 ha de broussaille », et qu’ils ont enregistré « en moyenne 20 foyers quotidiennement et une superficie de 7,2 ha/foyer durant cette période ».

Si les conditions météorologiques demeurent une donnée impondérable, des comportements respectueux de la forêt et de la nature sont seuls susceptibles d’aider à réduire ce fléau, dont les conséquences sont incalculables sur la vie du citoyen, le cadre général de l’environnement et l’économie du pays .