Le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et celui du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ont organisé samedi à Alger une cérémonie en l’honneur du personnel médical féminin en première ligne de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, et ce à l'occasion de l'Aïd El-Adha.

Organisée au centre familial de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) à Ben Aknoun, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale par intérim, Kaoutar Krikou, du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre délégué chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, la cérémonie a été marquée par la remise de certificats de remerciements, de reconnaissance et de gratitude à nombre de femmes du secteur de la Santé en première ligne de la lutte contre l’épidémie de nouveau coronavirus. Dans une brève allocution à cette occasion, Mm e Krikou a salué les "efforts colossaux" consentis par le personnel médical, en rendant un hommage appuyé aux femmes qui, a-t-elle dit, "œuvrent inlassablement à sauver des vies partant de leur conviction que le devoir national passe avant l’engagement familial".

Soulignant que l'Etait avait mis en place des mesures importantes au profit de cette catégorique, la ministre a affirmé que ces démarches participent d'une conviction quant à l’importance de "promouvoir la place de la femme dans la société, aux côtés de l’homme, pour l’édification d’une Algérie Nouvelle".

Mme Krikou s’est engagée, par ailleurs, à poursuivre le soutien aux efforts de l’"Armée blanche" dans la lutte contre le Coronavirus. De son côté, le ministre de la Santé a salué "les efforts de +l’Armée blanche+ et la volonté de fer de ses éléments dans la lutte contre la crise sanitaire", mettant en avant "les décisions et mesures prises par les autorités officielles et la société civile, en vue d’accompagner le personnel médical dans l’éradication de la pandémie de la Covid-19". Intervenant à l'occasion, la directrice de l’hôpital d’Ain Taya, Zahi Keltoum a salué cette initiative ainsi que les différentes mesures prises par les Pouvoirs publics en soutien au personnel soignant. Tout en s’inclinant devant la mémoire des travaill eurs du secteur de la santé, qui ont perdu la vie alors qu’ils affrontaient l’épidémie de Coronavirus, Mme Zahi a appelé les citoyens à manifester leur solidarité avec les staffs médicaux, "en respectant aussi bien les différentes mesures de prévention que le confinement à domicile".