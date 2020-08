Le décret portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République, une instance de recours non juridictionnelle, a été publié dans le dernier Journal officiel.

M. Mohammed Djlaïla a été ainsi nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d'Adrar, Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef, Madani Zebda, à la wilaya de Laghouat, Omar Gheriani, à la wilaya d'Oum El Bouaghi, Abdelhafid Brima, à la wilaya de Batna, Malek Boukemche, à la wilaya de Béjaïa, Menacer Alloui, à la wilaya de Biskra, Lakhdar Rahmani, à la wilaya de Béchar, Douadi Mansouri, à la wilaya de Blida, Abdelhafid Lamouri, à la wilaya de Bouira, Dahmane Hamza, à la wilaya de Tamenghasset.

Selon le décret, M.Mohamed Lakhdar Zehouani, a été nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tébessa, M'Hammed Bordji, à la wilaya de Tlemcen, Reda Said, à la wilaya de Tiaret, Mohamed Ghobrini, à la wilaya de Tizi Ouzou, Djazia Taflis, à la wilaya d'Alger, Samir Kasri, à la wilaya de Djelfa, Abdeslam Laouet, à la wilaya de Jijel, Assia Benchine, à la wilaya de Sétif, Abderrahmane R abahi, à la wilaya de Saïda, Hamid Chekkat, à la wilaya de Skikda, Hocine Bouda, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Maamoun Soussa, à la wilaya de Annaba, Abderrazak Messaoudia, à la wilaya de Guelma, Yahia Sellami, à la wilaya de Constantine et Amir Hamoum, à la wilaya de Médéa.Sont également nommés délégués locaux du médiateur de la République, M.Fethi Staïli, à la wilaya de Mostaganem, Abderrezak Bali, à la wilaya de M’Sila, Abdelhamid Taïb, à la wilaya de Mascara, Abdellatif Zitouni, à la wilaya de Ouargla, Choaib Baghli, à la wilaya d'Oran, Omar Bessaïd, à la wilaya d'El Bayadh, Brahim Intamat, à la wilaya d'Illizi, Farid Amara, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj et Mohamed Zouggari, à la wilaya de Boumerdes.

Conformément à ce décret présidentiel, Amine Meslem Benmohamed est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d'El Tarf, Mahdjoub Salmi, à la wilaya de Tindouf, Abdel Illah Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt, Belgacem Sahra, à la wilaya d'El Oued, Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya de Khenchela, Yacine Khedaïria, à la wilaya de Souk Ahras, Fayçal Ammari, à la wilaya de Tipaza, Saïd Rabadj, à la wilaya de Mila, Sami Maazouzi, à la wilaya de Aïn Defla et Abdelmadjid Maberki, à la wilaya de Naâma.

M. Tewfik Moustiri est nommé, quant à lui, à la wilaya de Aïn Témo uchent, Saleh Blidi, à la wilaya de Ghardaïa, et Djilali Benaoula, à la wilaya de Relizane.

Un autre décret paru dans le même numéro du Journal officiel nomme également Ahmed Bouaicha délégué local du médiateur de la République à la circonscription administrative à Timimoun, Omar Lansari, à Bordj Badji Mokhtar, Ahmed Larabi, à Béni Abbès, Mohamed Saleh Taleb Abdellah, à In Salah, Foufou Chiket, à In Guezzem, Nour Eddine Zentar, à El Menia , Atef Mertil à El Meghaier, Fethi Aloui, à Ouled Djellal,Slimane Ouaidane, à Djanet, Omar Ouenes, à Addabdab, Mohamed Salah El Tidjani, à Touggourt.