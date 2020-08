Les locataires de logements de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) pourront bientôt régler leurs loyers par e-paiement, a annoncé la filiale chargée de la gestion immobilière "AADL Gest-Immo".

Les locataires de logements AADL pourront bientôt régler leurs loyers par e-paiement sans avoir à se déplacer à la banque, selon un communiqué publié par la filiale "AADL Gest-Immo" sur sa page Facebook.

La filiale de l’AADL a précisé que les locataires seront tenus informés des détails de l’opération dès la finalisation des procédures nécessaires à son lancement, soulignant que "tout a été mis en œuvre à cet effet en coordination avec la Banque nationale d'Algérie (BNA) et l'AADL".

Le paiement électronique des factures mensuelles de location vise à épargner aux locataires les tracas des déplacements à la banque, selon la même source qui a affirmé que cette mesure entrait également dans le cadre de la politique de modernisation des procédures administratives prônée par l’AADL.

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement avait annoncé, en juin de rnier, l’étalement du paiement des loyers des mois de mars, d'avril et de mai jusqu’à juin 2021, conformément aux instructions du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.