Concerné par le tournoi de football de la 19e édition des jeux méditerranéens qui se tiendra à Oran en été 2022, le taux d’avancement des travaux de cet ouvrage "qui requiert les normes techniques internationales", a atteint les 90%, a souligné la même source.

Ce stade, dont les travaux sont conviés à une entreprise algérienne, relève d’un complexe sportif composé également d’une salle omnisports de 500 places, d’un stade d’athlétisme et de trois piscines, dont une olympique.

Ces trois structures complémentaires sont déjà opérationnelles, a-t-on fait savoir de même source. Le lancement des travaux du stade de football, dont les gradins sont totalement couverts et dotés aussi de sièges, ont démarré ont 2014, alors que le coût global de sa réalisation est estimé à 1,7 milliard de dinars, note-t-on encore. Le stade principal, dont le terrain est couvert d'une pelouse en gazon naturel réal isée aussi par une entreprise locale, est doté d’un terrain de réplique avec de pelouse du même genre, qui servira aux entraînements, s’est réjoui la même source. Ce stade "à l’anglaise" est aussi doté de tous les équipements nécessaires, tels que le système de télésurveillance avec caméras, des portiques électroniques, quatre (04) vestiaires et bien d’autres commodités. La Fédération algérienne de football (FAF) avait qualifié, il y a quelques mois sur son site officiel, cet équipement de "véritable bijou". "Un vrai petit bijou qui abritera des rencontres de football des Jeux Méditerranéens qui se dérouleront à Oran, mais aussi des clubs de cette ville et d’autres qui voudront profiter des commodités qu’offrira cette infrastructure", a écrit la première instance footballistique nationale.