Le gouvernement soudanais a salué les déclarations du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, faite devant la commission des affaires étrangères du Congrès jeudi et dans laquelle il a notamment renouvelé la volonté de l'administration américaine de retirer le Soudan de la liste des Etats parrainant le terrorisme, ont rapporté des médias soudanais.

Le gouvernement soudanais a affirmé en Conseil des ministres qu'"il était prêt à continuer de travailler avec l'administration américaine pour retirer le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme et à s'engager dans un partenariat qui profitera aux deux pays", selon l’agence de presse soudanaise (SUNA).

Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdouk a réaffirmé à l'occasion "son engagement à poursuivre les efforts avec tous les amis aux Etats-Unis et à l'étranger pour clore le dossier et réintégrer pleinement le Soudan dans la communauté internationale".

Khartoum voit en l'appel du secrétaire d'Etat américain à "soutenir l'opportunité de transformation démocratique et de construction d'un Etat démocratique au Soudan, une question qui c onduirait à l'émergence d'opportunités similaires au niveau régional", selon l'agence.

Jeudi, le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a estimé que le retrait du Soudan de la liste noire des Etats soutenant le terrorisme serait "une bonne chose". Les Etats-Unis sont en négociations avec le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok pour sortir le Soudan de cette liste américaine qui est un frein aux investissements. M. Hamdok, un civil qui est à la tête d'un gouvernement de transition mis en place après le départ d'Omar el-Béchir en avril 2019.

L'une des dernières pierres d'achoppement est l'indemnisation des familles américaines de deux attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades des Etats-Unis en Afrique, revendiqués par le réseau terroriste Al-Qaïda.

Les Etats-Unis ont accusé alors le Soudan d'avoir appuyé les responsables des attaques et exigé des compensations pour les familles des victimes américaines, qui sont aujourd'hui un préalable au retrait du pays de la liste noire. "Nous pensons que le moment est venu de rendre justice à ceux qui ont été tués dans les attentats de 1998, mais aussi de donner une vraie chance au Premier ministre Hamdok", a dit Pomeo.