Le Bénin a célébré samedi le soixantième anniversaire de son accession à l'indépendance sans les traditionnelles manifestations, en raison des mesures de distanciation imposées dans la lutte contre le Covid-19.

Le gouvernement béninois avait annoncé qu'il n'y aurait aucune festivité et a annulé le traditionnel défilé des forces de sécurité et de défense, considéré comme la plus grande attraction de cette commémoration depuis 60 ans.

Une première dans le pays qui n'a néanmoins pas suscité de réactions ni des protestations.

Le président Patrice Talon a néanmoins procédé à une cérémonie de dépôt de gerbe sur la place du monument aux morts, après y avoir allumé la "flamme de l'espoir". Il a ensuite pris part à une modeste cérémonie de prise d'armes et de revue des troupes devant un léger détachement de la police républicaine, de l'armée de l'air, des forces navales, et de l'armée de l'air et de la Garde nationale, une composante nouvellement créé au sein de l'armée.

Les deux cérémonies n'ont duré qu'une dizaine de minutes.

La veil le, il avait adressé son traditionnel message à la nation diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux.

"La célébration de cette fête nationale intervient dans un contexte tout particulier, marqué par la pandémie de Covid-19.

C'est la plus grave crise sanitaire de notre temps. Elle se double d'une crise économique tout aussi préoccupante", a indiqué le président.

Il soutient avoir mis en oeuvre "une politique de riposte courageuse, avec des moyens financiers importants", en vue de "prévenir la propagation de la pandémie et d'assurer la prise en charge efficace des personnes affectées".

Le 31 juillet, le gouvernement a annoncé vouloir soutenir les exploitations agricoles et les petites et moyennes entreprises grâce à un plan financier de 100 milliards de francs CFA (Plus de 152 millions d'euros). Le Bénin recensait samedi plus de 1.770 cas confirmés et plus de 35 décès, mais le nombre de tests effectués reste insuffisant pour donner une idée précise de la propagation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.