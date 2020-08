A une question de l'eurodéputé slovène Nik Prebil liée à la position de son pays sur la question sahraouie, le chef de la diplomatie, citée samedi par l'Agence de presse sahraouie SPS, a déclaré que "la Slovénie soutient les efforts menés par l'ONU en vue de parvenir à un accord politique permettant au peuple sahraoui de s'exprimer librement sur son avenir".

Le ministre, Anze Logar, a déclaré en outre que la position de la Slovénie en faveur d’une solution basée sur les résolutions de l'ONU portant notamment sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination demeure "inchangée". C'est un principe qui, explique le ministre, repose sur la position de l'UE qui va dans le sens des disposions des Nations Unies.

Dans le même contexte, le représentant du Front Polisario en Slovénie, Zenan Mohamed Brahim, s'est entretenu jeudi avec le député Nik Prebil, à qui il a exposé les derniers progrès de la question sahraouie, en particulier les "lenteurs" que connaît la nomination d'un nouvel Envoyé spécial du Secrétaire général, la situation des droits de l'Homme dans les territoires occupés et la situation humanitaire difficile dans les camps de réfugiés en ces temps marqués par la menace de la pandémie de Covid-19. De son côté, et au nom de son parti, l'eurodéputé Nik Prebil a renouvelé son soutien au peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance de son pays occupé par le Maroc depuis plus de 40 ans, soutenu par la France.