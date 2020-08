Des archéologues australiens ont découvert les premiers sites sous-marins autochtones du pays-continent datant d’au moins 7000 ans, selon une étude publiée mercredi. "Une bonne partie des traces archéologiques des autochtones se trouvent sous l’eau.

Nous apportons la première preuve que ces traces ont survécu à la montée des eaux. C’est la dernière frontière de l’archéologie australienne", expliquait début juillet par voie de communiqué Jonathan Benjamin, de l’Université Flinders à Adélaïde, qui est l’auteur principal de l’étude publiée dans la revue PLOS ONE.

Les chercheurs de Flinders ont retrouvé 269 silex dans une dizaine de sites du cap Bruguières, après avoir examiné une cinquantaine de sites. Ces artefacts ont au moins 7000 ans, peut-être beaucoup plus, et se trouvaient à une profondeur maximale de 2,4 m. Dans une région voisine, un détroit appelé Flying Foam entre deux îles de l’archipel Dampier, des dizaines de silex datant d’au moins 8500 ans ont été retrouvés à une profondeur maximale de 14 m.