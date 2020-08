Six personnes ont été tuées suite à un coup de grisou, survenu vendredi, dans une mine de charbon dans le nord-est de la Colombie, a annoncé l'Agence nationale des mines (ANM).

Outre les six morts, trois autres travailleurs sont bloqués dans la mine suitée dans le département de Norte de Santander, à la frontière avec le Venezuela, a ajouté l’ANM sur les réseaux sociaux.

Une douzaine d’agents de l'équipe de sauvetage minier sont mobilisés "pour sauver les trois travailleurs qui sont toujours piégés" dans la mine, a précisé la même source.

L'ANM a ajouté que, pour le moment, deux victimes ont été secourues, alors que les travaux de sauvetage se poursuivent. Pour sa part, Manuel Pradilla Garcia, maire de la commune El Zulia, où se trouve la mine, a déploré cet incident, précisant qu’une enquête a été ouverte pour savoir si la mine respectait ou non les protocoles de sécurité exigés par les autorités.

De son côté, le ministre des Mines et de l'Energie, Diego Mesa, a déploré cet incident, tout en confirmant la mort de six mineurs. Il s'agit du deuxième coup de grisou survenu au cours des six derniers mois dans une mine d e charbon dans le département de Norte de Santander.

Sept personnes avaient trouvé la mort dans un accident similaire qui s'est produit dans une mine de la municipalité de San Cayetano.