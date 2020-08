Le typhon, le quatrième de l'année, était une dépression tropicale avant de se renforcer samedi soir et a été observé dans les eaux à 800 km au sud-est du district de Cangnan, dans la province chinoise du Zhejiang (est) dimanche à 5h00, avec des vents atteignant 64,8 km/h en son centre, a indiqué le Centre météorologique national (CMN).

Le CMN prévoit que le typhon se déplacera vers le nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h avant de toucher terre sur la côte entre le Zhejiang et le Fujian lundi soir, où il s'affaiblira rapidement.

Parallèlement, le typhon Sinlaku, le troisième de l'année, se dirige vers le nord-ouest à environ 15 km/h et devrait toucher terre sur la côte nord du Vietnam dimanche vers midi, a déclaré la même source.

De dimanche matin à lundi matin, des vents violents sont attendus à l'est de Taiwan, dans certaines parties de la mer de Chine orientale et dans des zones côtières de la région autonome Zhuang du Guangxi, selon le CMN.

Au cours de la même période, plusieurs régions, dont certaines parties des provinces de Hainan et du Guangdong, ainsi que la région autonome Zhuang du Guangxi, connaîtront des averses, avec des précipitations atteignant 140 mm par endroits.

La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.