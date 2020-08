Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont traité plusieurs affaires de trafic de drogue qui se sont soldées par la saisie de quantités de cannabis, de drogues dures (héroïne) et de substances psychotropes et l’arrestation de suspects qui activaient à travers différentes communes de la capitale, indique samedi un communiqué de ces services.

La brigade de police judiciaire et les services de la 9e sûreté urbaine d’Aïn Naâdja relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs ont traité trois (3) affaires distinctes de trafic de drogue qui se sont soldées par la saisie de 484 comprimés psychotropes, 70 grammes de cannabis, 4 flacons de substances psychotropes, 5 ordonnances, une somme de 73.000 DA et 4 téléphones portables, et l'arrestation de quatre (4) suspects, précise la même source.

Certains des quatre (4) individus arrêtés utilisaient des ordonnances délivrées à des dates très rapprochées par différents médecins généralistes et spécialistes pour se procurer des substances psychotropes à des fins de commercialisation illicite, alors que les a utres se chargeaient de dealer la drogue dans leur quartier et les quartiers voisins, souligne le communiqué, ajoutant qu’après leur arrestation, des quantités de substances psychotropes ont été saisies. La cellule de communication de la Sûreté d'Alger a fait savoir, dans un autre communiqué, que la circonscription centre de la police judiciaire a reçu une information faisant état de trois repris de justice qui étaient sur le point de conclure un marché de vente d'une quantité de psychotropes.

Après avoir mis en place un plan bien ficelé, les deux mis en cause ont été arrêté tandis que le troisième a réussi a prendre la fuite laissant derrière lui un sac en plastique contenant 450 comprimés psychotropes. Par ailleurs, et dans le cadre de la 3e affaire, la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Chéraga a procédé à l'arrestation d'un individu au comportement douteux qui avait en sa possession un paquet de cigarettes contenant une quantité de drogues dures (héroïne) en forme de sac en plastiques de 7 gr et la saisie d'une somme de 36.000 Da. De leur côté, les éléments de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Sidi M'hamed ont saisi un morceau de drogue qui se trouvait en la possession d'un suspect après avoir soumis ce dernier à la fou ille corporelle.

Après délivrance d’un mandat de perquisition du domicile du mis en cause, il a été saisi une plaques de résine de cannabis (59 gr).

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause impliqués dans les différentes affaires ont été présentés aux autorités judiciaires compétentes, conclut la source.