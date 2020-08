Quelque 304 locaux commerciaux ont été fermés dans la wilaya de Relizane pour non respect des mesures de protection décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du coronavirus, a rapporté mercredi la Sûreté de wilaya. Les services de police de Relizane ont établi des procès verbaux de fermeture administrative à 304 commerçants, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Les décisions de fermeture ont été prises suite à des sorties sur le terrain par les services de police, en collaboration avec les directions de Commerce et de l’Environnement, et les services communaux, à travers l’ensemble des communes de la wilaya, a expliqué à l’APS la même source. Les sorties se sont soldées par l’établissement de procès verbaux de fermeture de locaux commerciaux à l’encontre de contrevenants parmi les commerçants qui ne se sont pas astreints au respect des règles de protection, à savoir le port du masque, le respect de la distanciation et la disponibilité de désinfectants à l’intérieur des locaux commerciaux, a-t-on ajouté.

Afin d’élever le niveau de conscience et endiguer la propagation du coronavirus, les services de sûreté et de la Gendarmerie nationales intensifient les campagnes de sensibilisation à l’adresse des citoyens de la wilaya avec en prime la distribution de masques de protection dans différents points de contrôle et des artères.