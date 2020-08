Vingt six (26) kits d’assistance respiratoire ont été remis mercredi à des établissements hospitaliers de la wilaya d’Annaba dans le cadre d’un don de solidarité du bureau local de l’association des oulémas musulmans algériens.

Ces kits sont destinés à améliorer la prise en charge des patients atteints du Covid-19 admis aux établissements hospitaliers Ibn Sina, Dhorbane et Sainte-Thérèse de la ville d’Annaba et aux hôpitaux d’El Bouni, El Hadjar, Ain Berda et Chetaïbi.

Lors de la cérémonie tenue au siège de la wilaya en présence des autorités locales et responsables de la santé, le wali d’Annaba Djameleddine Berimi a souligné l’importance des actions de solidarité initiées par la société civile en direction du secteur sanitaire pour faire face à l’épidémie du coronavirus. Le responsable local a insisté sur la mobilisation pour diffuser largement la culture de prévention au sein de la société et a appelé à davantage d’initiatives de solidarité pour soutenir en moyens et équipements les établissements sanitaires dans leur lutte contre l’épidémie du Covid-19.