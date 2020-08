Quelque 461 ressortissants algériens bloqués en France et en Angleterre, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont été reçu dans nuit de mardi à mercredi, dans des hôtels de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris mercredi, du directeur local de l'artisanat et du tourisme, Rachid Gheddouchi.

Sur ces 461 ressortissants, 185 sont arrivés de Montpellier et 276 autres de Londre, à bord de 25 bus qui ont été mobilisés par les autorités de wilaya pour assurer leur transport à partir de l'aéroport international Houari Boumediene vers Tizi-Ouzou, a-t-on ajouté.

"Tous les services ont été mobilisés et toutes les conditions pour la réussite de cette opération qui s'est achevée ce mercredi à 5h, afin d'assurer à ces ressortissants une bonne prise en charge durant leur confinement qui durera 14 jours", a indiqué M. Gheddouchi.

Arrivés à Tizi-Ouzou, ils ont été admis dans dix (10) établissements hôteliers réquisitionnés à travers le chef-lieu de wilaya et dans d’autres localités notamment Tigzirt, à cet effet, a ajouté ce même responsable.