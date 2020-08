"Je suis très heureux de remporter ce tire, et surtout, d'avoir contribué aux belles performances de mon équipe.

Tout ce que j'espère à présent, c'est qu'on finisse la saison aussi fort" a indiqué l'ancien niçois.

Auteur de six buts et une passe décisive en 8 matchs, Benrahma a remporté haut la main ce titre honorifique, lui qui comptabilise déjà 17 buts et 9 passes décisives en championnat.

Néanmoins, malgré ses belles performances sur le plan individuel, notamment, ses deux triplés en championnat, Benrahma n'a jamais remporté ce titre honorifique de meilleur joueur avant le mois de juillet. L'Algérien et son club de Brentford affronteront Fulham ce mardi, à Wembley, dans une finale barrage, qui permettra au vainqueur d'accéder en Premier League. Un duel 100% londonien, entre deux clubs ayant respectivement éliminé les club gallois de Swansea et Cardiff, jeudi.

La finale se disputera sur un match et permettra au vainqueur d'accompagner Leeds, champion de la Championship (D2), et son dauphin West Bromwich Albion dans l'élite anglaise la saison prochaine.

La logique avait été respectée dans ces demi-finales barrage, puisque ce sont les clubs arrivés 3e (Fulham) et 4e (Brentford) qui se sont imposés face aux 6e et 5e.