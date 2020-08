Le MC Alger, 2e au classement final de la saison 2019-2020 de football, selon la règle d'indice des matchs joués et des points récoltés, prendra part à la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique, alors que l'ES Sétif (3e) jouera la Coupe de la Confédération (CAF), a annoncé mercredi la fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Le MCA et l'ESS ont terminé avec le même nombre de points 37 points, mais le club algérois a joué 21 matchs alors que l'Entente a disputé 22 rencontres. Pour départager les deux formations, il a été procédé à la division des points récoltés sur les matchs disputés. Le Bureau fédéral de la FAF, réuni mercredi en session extraordinaire, a validé l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), désignant ainsi le CR Belouizdad à titre exceptionnel champion d'Algérie 2019-2020. Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire. Selon une source autorisée, le Bureau fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la suite à donner à l'épreuve de la Coupe d'Algérie, suspendue au terme des quarts de finale (aller).

Dans le cas où elle serait suspendue définitivement, le quatrième au classement la JS Kabylie, prendra part à la Coupe de la Confédération.

Par ailleurs, le BF a décidé de l'ouverture de la période d'enregistrement des joueurs à partir du mercredi 5 août et se poursuivra jusqu'au mardi 27 octobre.