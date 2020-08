«Je présente mes vifs remerciements et toute ma considération à l’ensemble des membres de la famille Belouizdadie qui célèbre en ce jour le sacre mérité du bouclier du championnat de Ligue 1 de football, à l’issue d’une saison exceptionnelle durant laquelle nous avons vécu des moments inoubliables et un parcours footballistique lors duquel le club a été leader dès le début du championnat», lit-on dans une déclaration de M.

Amara, publiée sur la page officielle Facebook du CRB Et d’ajouter «de même que j’adresse mes remerciements particuliers àl’ensemble des joueurs et staff technique qui ont accompli leur mission et offert au CRB un 7e titre dans la compétition après 19 ans d’attente».

Pour rappel, le Bureau fédéral de la FAF, réuni mercredi en session extraordinaire, a validé l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie Covid-19, déclarant ainsi le CR Belouizdad champion de la saison 2019-2020.

Le CRB, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition décidée par le ministère de la Jeunesse et des Sports le 16 mars dernier, remporte le titre pour la 7e fois de son histoire.

Les Belouizdadis occupait la 1ère place avec 40 points, soit en avance de trois points sur ses concurrents directs, MCA et ES Sétif (37 points).

Cette décision intervient après que la tutelle ait refusé à la FAF de tenir une assemblée extraordinaire.

Ainsi, la FAF a eu recours à une consultation écrite des membres de l'assemblée, décidant d'activer la 3e option votée à la majorité portant la désignation des lauréats et des clubs qui accèdent sans relégation.

Le premier responsable du C.R. Belouizdad a remercié les supporters pour le grand rôle qu'ils ont joué tout au long de la saison sportive et leur soutien à l'équipe de Laakiba.

«Un merci spécial également pour vous, supporteurs et fidèles fans de l'équipe du CRB pour votre soutien permanent au club.

Aujourd'hui, nous sommes en liesse grâce à cette consécration».

L’homme fort au CRB a également saisi l'occasion pour appeler les supporteurs à faire preuve d'esprit de responsabilité et d’une extrême prudence, et à respecter toutes les mesures préventives visant à endiguer la propagation de la pandémie, invitant, à ce propos, tous les fidèles au club à contribuer à l'ancrage de l’image civilisatrice à laquelle s'est accoutumé le CRB».