"Mis à part une aide, destinée uniquement aux sélections nationales ayant disputé les derniers championnats d'Afrique et arabes, la FAC n'a bénéficié d'aucune subvention au cours des deux dernières années et les dettes ont fini par se cumuler.

L'attente de nos créanciers n'a que trop duré, et ce nouveau contrat de sponsoring nous permettra donc de les régler" a-t-on expliqué de même source.

Outre les dettes, cet argent devrait permettre à la FAC de mieux organiser les grands événements sportifs inscrits au programme de son calendrier international, notamment, les Championnats d'Afrique de Vélo tout terrain à Batna et la Coupe d'Afrique des nations de vélo sur route à Oran. La Fédération pourra également mettre plus de moyens à la disposition des candidats aux Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo, sans oublier les pôles de développement de la discipline, au niveau des régions Est, Centre et Ouest.Vingt-trois autres disciplines Olympiques ont bénéficié du même contrat de sponsoring avec Mobilis et qui leur sera probablement tout autant bénéfique.