Le géant de la sidérurgie européen, ArcelorMittal a enregistré une perte nette de 559 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, pour des ventes de 11 milliards de dollars, en baisse de 43% sur un an en raison de la chute de la demande d'acier liée à la pandémie de Covid-19.

"La performance opérationnelle reflète l'impact négatif" de la crise sanitaire "en premier lieu sur l'activité de l'acier", avec une réduction de 24% des expéditions d'acier par rapport au trimestre précédent, a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué.

"Les six premiers mois de l'année, et en particulier le deuxième trimestre, ont été l'une des périodes les plus difficiles dans l'histoire du groupe", a commenté le PDG Lakshmi Mittal, cité dans le communiqué.

M. Mittal observe "maintenant des signes de remontée de l'activité, spécialement dans les régions où le confinement a pris fin", mais "clairement, il faut rester prudent sur les perspe de croissance sont empreints d'une incertitude plus grande que ce n'est habituellement le cas", précise la BNB.

La Belgique a été contrainte, comme la plupart des pays de l'Union européenne, de mettre en place d'importantes mesures de confinement, en particulier en mars et en avril, pour tenter d'enrayer l'épidémie.

Après un assouplissement en mai et en juin, elle vient d'annoncer un durcissement des mesures face à la hausse des cas de contaminations au Covid-19.