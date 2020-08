Plusieurs milliers de manifestants ont de nouveau protesté contre l'arrestation pour meurtre du populaire gouverneur de la Khabarovsk, en Extrême-Orient russe. Pour le quatrième week-end consécutif, les manifestants ont parcouru les rues de cette ville, chantant des slogans hostiles au Kremlin et soutenant l'ex-gouverneur Sergueï Fourgal, arrêté le 9 juillet et transféré à Moscou où il est emprisonné.

Sergueï Fourgal avait été élu gouverneur en 2018, battant 18.995 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).