Pour la seconde fois, après l’Aïd El Fitr, le peuple algérien accueille, à l’instar des autres peuples du monde musulman, une fête religieuse, l’Aid El Adha dans un contexte de crise sanitaire marqué par des mesures draconiennes de lutte contre la propagation du virus.

Le respect des mesures de confinement et d’interdiction des déplacements a quelque peu réduit la dimension festive et conviviale de cet important moment de recueillement et de consolidation des liens sociaux.

Dans son message de vœux au peuple algérien le président Tebboune a souligné qu’une « société forte est celle qui sait faire montre de patience et de résilience et transformer la crise en leitmotiv d'un nouveau départ».