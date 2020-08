A l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé jeudi au peuple algérien un message de vœux et de félicitations, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, le Clément et Miséricordieux,

Concitoyennes, concitoyens,

Allah a voulu que nous passions un autre Aïd, parmi Ses jours bénis, dans les mêmes conditions que l’Aïd El-Ftir du fait de la persistance de la pandémie Covid-19, qui a fait que des dizaines de milliers d’Algériens, à l’instar des Musulmans du monde entier, n’ont pu accomplir, cette année, le rite du Hadj en plus du maintien de la fermeture des mosquées et des lieux de culte.

En nous inclinons à la mémoire des personnes disparues des suites de cette pandémie, nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et proches et nos souhaits de prompt rétablissement aux malades contaminés.

Je tiens, à cette occasion, à saluer particulièrement les personnels de la Santé, tous corps confondus, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui se tiennent à leurs côtés.

Nous aurions souhaité que la conjoncture soit différente afin de célébrer la Sunna du prophète Ibrahim El Khalil (Paix et Salut sur lui) comme à l’accoutumé, dans la communion et la convivialité.

Personnellement, j’aurais tant souhaité accomplir, parmi les fidèles, la prière de l’Aïd El-Adha à la Grande Mosquée d’Alger et procéder, ainsi, à son ouverture aux croyants, mais Allah en a décidé autrement et nous ne pouvons que nous résigner face à Sa volonté.

En cette nuit bénie, je demeure convaincu qu’ensemble nous pourrons surmonter cette épreuve grâce à la détermination de notre peuple, au génie de ses enfants et aux capacités et potentialités multiples de notre pays.

A vous tous, je lance un appel à la vigilance quant à un quelconque relâchement dans la prévention contre la pandémie et vous exhorte à redoubler d’attention afin d’accélérer la sortie de cette situation et permettre le retour des conditions favorables à la reprise des activités de tous les secteurs.

Concitoyennes, concitoyens,

Une société forte est celle qui sait faire montre de patience et de résilience et transformer la crise en leitmotiv d'un nouveau départ.

Notre société est forte et solidaire, notamment durant les épreuves difficiles comme cela a été le cas, encore une fois, à travers l'élan de solidarité nationale et l’émulation des bonnes volontés en vue d'alléger les souffrances des malades et des personnes impactées par la pandémie.

Puisse Allah lever cette affliction et nous préserver de cette pandémie, Il est le meilleur protecteur,

Aïd moubarak à vous tous, Algériens tant à l'intérieur qu’à l'extérieur du pays,

Aïd moubarak à toute la Oumma musulmane,

Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière,

Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".