Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, à l’occasion de l’Aïd El-Adha, des appels téléphoniques de présidents et souverains de pays frères, qui lui ont présenté leurs vœux en lui souhaitant une excellente santé, et au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Ces appels téléphoniques émanent respectivement de MMS. Mahmoud Abbes, président de l’Etat de la Palestine, Kaïs Saïed, président de la République de Tunisie, Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République arabe d’Egypte, Tamim Bin Hamed Al Thani, principe de l’Etat du Qatar, Mohammed Bin Zayed Al Nihyan, Prince héritier d’Abou Dahbi, chef suprême des forces armées de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU)", lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune "a exprimé ses remerciements à ses frères en leur adressant, à son tour, ses félicitations et ses vœux, priant le Tout-Puissant de combler les peuples frères de bienfaits et de bien-être dans d’autres occasions heureuses", a conclu le communiqué.