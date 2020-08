Le Conseil de la nation a présenté ses vœux à l'ensemble des personnels du secteur de la santé à l’occasion de l’Aïd El-Adha, indique mercredi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Le Bureau du Conseil de la nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par intérim, "présente ses vœux à l’ensemble des personnels du secteur de la santé (équipes médicales et paramédicales, ambulanciers, travailleurs administratifs et employés), à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, priant Dieu Tout-Puissant de renouveler cette fête en nous comblant de Ses bienfaits", précise la même source.

Le Bureau du Conseil de la nation "adresse ses remerciements aux pouvoirs publics pour leurs efforts face à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à l’ensemble des personnels de santé (équipes médicales et paramédicales, ambulanciers, travailleurs administratifs et employés), qui font face à cette conjoncture délicate avec équanimité et consentent d’immenses efforts pour sauver des vies", poursuit le communiqué.

Le Bureau du Conseil de la nation présente également ses vœux à l’ensemble des citoyens et des citoyennes à l’occasion de l’Aïd El-Adha, soulignant qu’au regard de la crise sanitaire que traverse le pays, "il est impératif de poursuivre les efforts par l’entraide et la solidarité et de respecter scrupuleusement les consignes et recommandations des autorités compétentes pour endiguer cette pandémie".