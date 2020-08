Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développer la coopération financière entre les deux pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s'est tenue mercredi au siège du ministère, "les deux parties ont passé en revue l'état des relations économiques et financières bilatérales, ainsi que les perspectives de leur développement et renforcement, notamment dans les secteurs bancaire et financier et ce, dans un esprit d’intérêt mutuel", a précisé la même source.

Le ministre des Finances a évoqué à l'occasion la situation économique et financière de l’Algérie, notamment les politiques et réformes envisagées dans le cadre du programme du président de la République et du plan du gouvernement, visant à relever les défis et assurer la continuité du développement économique et social du pays.

Les échanges ont permis de convenir sur l'engagement d'un certain nombre d'actions permettant de faire bénéficier l'Algérie de l’expérience britannique en particulier dans les domaines de la conduite des réformes, l'implémentation des facilitations et l'encouragement de l'innovation, a ajouté le communiqué.

S'agissant de la sortie prochaine du Royaume-Uni de l'Union Européenne (Brexit), le ministre des Finances a exprimé son souhait de voir une implication "plus affirmée" des entreprises britanniques sur le marché algérien à la faveur notamment des facilitations qui seront mises en place.

Ces entreprises pourraient, a-t-il souligné, prendre le marché algérien comme une base pour l'expansion de leurs activités, en tirant profit des avantages des accords de libéralisation régionaux conclus par notre pays.

De son coté, l’ambassadeur britannique a fait part de la disponibilité de son pays à assurer un appui et une assistance technique dans la gestion et l’atténuation des effets économiques de la pandémie du Covid-19, a conclu le communiqué.